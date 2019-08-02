Армія цьогоріч не перейде на нову систему харчування - МОУ

Суддя Окружного адмінсуду Києва Альона Мазур залишила в силі рішення суду, яким призупинено дію наказу Міноборони про перехід на нову систему харчування.

Про це повідомляє пресслужба Офісу реформ МОУ за підсумками сьогоднішнього засідання суду.

“Суд 2 серпня ми програли, адже суддя Мазур не розблокувала наказ №90 про перехід на нове харчування. Отже, найімовірніше, що цього року запланованого переходу військових частин на нормальну їжу не буде”, - наголошується у повідомленні.

Ситуацію кореспондентові Укрінформу роз'яснила керівник реформи харчування Проєктного офісу реформ Міноборони Діана Петреня. За її словами, ще під час тендерних торгів, які відбувались у межах переходу армії на нову систему харчування, фізична особа-підприємець Алла Богдан із Луцька почала подавати скарги до Антимонопольного комітету стосовно змісту тендерної документації. Коли термін подання скарг до АМКУ закінчився, вона звернулася до суду з позовом.

“Суд ухвалив рішення зупинити торги до судового рішення. Іншим рішенням було зупинено дію наказу”, - зазначила представниця Офісу реформ.

Вона додала, що Міністерство оборони подало клопотання, аби ухвалу суду, яка стосується дії наказу №90, призупинити, оскільки рішення блокує не окремі торги в Міноборони, а всі процеси, які пов'язані з переходом на нову систему харчування.

“Ми скасували зараз усі торги, а не лише ті, в яких брала участь ФОП Богдан Алла, і у нас тепер зруйновані графіки переходу нових частин, оскільки торги на цей час мали бути завершені і в кінці серпня мала відбутись перша хвиля переходу”, - наголосила представниця Міноборони.

Петреня пояснила, що згідно з графіком визначені військові частини ЗСУ мали переходити на нову систему харчування щомісяця, з вересня до грудня поточного року.

“У нас збилися терміни. Навіть якби сьогодні ухвалу скасували, то, у будь-якому випадку, нам потрібно було б, за законом, починати нові торги на всі лоти, і перша хвиля переходу відбувалась би лише наприкінці листопада”, - уточнила посадовець.

Вона також запевнила, що Міністерство оборони подаватиме апеляцію на рішення суду.

Наступне засідання Окружного адміністративного суду Києва відбудеться 13 серпня.