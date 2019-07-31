Харчування в армії: ЗСУ самостійно найматиме кухарів

У Міністерстві оборони України планують відмовитись від фірм-аутсорсерів та самостійно наймати кухарів для забезпечення харчуванням військовослужбовців ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ у Facebook.

“Про переваги Нової системи харчування у Збройних Силах України: раціон військовослужбовців збільшено з 32 до 350 позицій, електронний каталог дозволяє самостійно формувати меню, додано свіжі фрукти, овочі, каву, соки, кисломолочні продукти та кондитерські вироби, на 40% збільшена норма м’яса, ЗСУ відмовляється від фірм-аутсорсерів та самостійно найматиме кухарів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що впровадження системи продовольчого забезпечення із застосуванням Каталогу продуктів харчування у ЗСУ відбувається упродовж 2017-2019 років. Так, у 2017 році на нову систему харчування переведено 21 військову частину ЗС України, у 2018 – 52 військові частини, у 2019 році мали перейти ще 285 військових частин.

Наголошується, що удосконалення системи харчування досягається шляхом впровадження різноманітних раціонів, гнучкого механізму замовлення продуктів харчування, що свою чергою урізноманітнює та покращує його якість, розроблення продуктового пайку, призначеного для харчування особового складу в ході бойових дій, коли неможливо приготувати гарячу їжу. Відповідно до переліку продуктів командир підрозділу за бажанням підлеглих може урізноманітнювати раціони, виходячи з визначеної добової вартості харчування на одну особу та необхідної кількості калорій залежно від умов виконання завдань військовою частиною.

У пресслужбі нагадали, що під час запровадження нової системи за основу взяли досвід організації харчування миротворчих контингентів, зокрема, армій країн НАТО, які використовують різноманітні групи продуктів для формування раціону харчування та відновлення енерговитрат військовослужбовців.