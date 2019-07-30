Харчування в армії: Міноборони спростовує чутки, що нова система задорога

У Міноборони вважають недостовірною інформацію стосовно того, що нова система харчування військових за каталогом значно дорожча за стару.

Про це сказав на брифінгу заступник начальника Управління розвитку продовольчого та супроводження матеріального забезпечення Збройних сил України Олександр Хмиз.

"Інформація не відповідає дійсності. Якщо буде дотримано законодавство, то затрати будуть приблизно однакові", - сказав він.

Хмиз пояснив, що за старою системою треба найняти персонал, закупити продукти, завезти їх, а це все витрати. Крім того, постачальники, які працюють за новою системою, набагато відповідальніші. "Треба чітко розуміти, що кількість скарг на продукти від частин, які перейшли на нову систему за каталогом, дорівнюється нулю. В інших частинах є певні нюанси", - сказав він.

Він також зауважив, що є дуже важлива складова — безпека. Хмиз пояснив, що "цивільний кухар, найнятий якоюсь фірмою, може отруїти всю частину". Тепер, за новою системою - це військовий кухар, який має автомат, сектор обстрілу. Він також визначає бойову готовність частини.

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Як повідомлялося, до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов та заява про його забезпечення щодо оскарження наказу Міноборони "Про перехід військових частин (установ, закладів) Збройних сил України на систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогу продуктів харчування у 2019 році". Предметом позову в даній справі є правомірність процедури прийняття вищезгаданого наказу Міноборони. Розглянувши отримані матеріали, суд відкрив провадження у справі та вжив заходи забезпечення позову.

Позивач надав суду докази того, що оскаржуваний наказ є регуляторним актом та потребує відповідної процедури прийняття, яка була порушена Міноборони. На підтвердження вищезазначеного позивачем було надано висновок наукової установи. Зокрема, оскаржуваний наказ не було погоджено з Державною регуляторною службою, не внесено його до плану підготовки регуляторних актів та не оприлюднено для громадського обговорення, що стало підставою для задоволення судом клопотання про забезпечення позову.

29 липня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло клопотання про скасування заходів забезпечення позову від Міністерства оборони України, яке буде розглянуто у встановленому чинним законодавством порядку.