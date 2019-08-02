До ПЦУ з Московського патріархату перейшла ще одна громада на Дніпропетровщині

Для релігійної громади с.Шевченкове Нікопольського району 1 серпня стало особливим, адже цього дня освятили храм на честь преподобного Серафима Саровського, а також громада офіційно перейшла з Московського Патріархату до ПЦУ.

Про це поінформувала прес-служба Нікопольського благочиння Православної церкви України, повідомлення якої поширив голова благочиння ігумен Меркурій (Скороход) у Facebook.

«Ця історична подія залишиться в пам’яті кожного з парафіян, адже сьогодні здійснилася їхня велика мрія – мати свій храм, де буде прославлене Ім’я Господа Нашого Ісуса Христа рідною українською мовою», - зазначив Скороход.

За його словами, з благословення Керуючого Дніпропетровською єпархією Преосвященнійшого Владики Симеона ієрейський чин освячення храму та Божественну літургію очолив благочинний Нікополя та району ігумен Меркурій (Скороход) у співслужінні благочинного міста Покров протоієрея Івана Назарика, настоятеля храму Різдва Христового протоієрея Миколи Бурядника, настоятеля Свято-Троїцького храму м. Нікополя ієромонаха Олексія (Петренка) та настоятеля храму на честь Покрови Божої Матері ієрея Павла Черкасова.

Участь у дійстві також узяли козаки Затопської січі, парафіяни нікопольських храмів Православної церкви України.

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Духовенство Покрова та Нікополя привітали громаду та подарували храму духовні святині.

Після Божественної літургії на віруючих чекав смачний козацький куліш, який приготували козаки Затопської січі.

Як повідомив Митрополит Київський і всієї України Епіфаній на брифінгу 28 липня, протягом понад півроку, що минули з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося більш ніж 500 парафій Української православної церкви (Московського патріархату).