ПЦУ проведе свою першу Українську Хресну ходу

Цьогоріч Православна церква України вирушить у свою першу Українську Хресну ходу на чолі з Митрополитом Епіфанієм.

Про це повідомляє ПЦУ в Facebook.

"Незабаром, 28 липня 2019 року, родина об’єднаної помісної Православної Церкви України вирушить у свою першу Українську Хресну Ходу від Святої Софії – головної православної святині Києва – до пам’ятника святому рівноапостольному князю Володимиру", - йдеться в повідомленні.

У ПЦУ нагадують, що традиція хресної ходи започаткована ще з перших віків християнства. У Візантії піша процесія, як правило, починалася зі Святої Софії – головної християнської святині Константинополя. Звідти віряни спільно прямували до храму, свято якого відзначалось усією Церквою.

Як зазначають у ПЦУ, із прийняттям християнства хресні ходи почали проводитися і на території Київської Русі. Першою руською хресною ходою можна вважати саме шлях киян до річки Почайни, де вони прийняли хрещення у 988 році.

У ПЦУ наголошують, що хресний хід є особистим свідченням віри в Бога поза храмом. Зокрема, хресний хід дає можливість зазирнути у свою душу та стати лицем перед Богом, адже в цей час людина нікуди не поспішає, а крокує з молитвою та думкою про Господа, тому не варто сприймати хресний хід як демонстрацію.

"Приєднуйтеся до святкування з нагоди 1031-ої річниці хрещення України-Руси! Розділімо радісну молитву в цей величний день!", - закликають в Церкві.