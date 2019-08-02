Сьогодні — Міжнародний день голокосту ромів

Світ 2 серпня відзначає Міжнародний день голокосту ромів.

В Україні його відзначають відповідно до Постанови Верховної Ради від 8 жовтня 2004 року.

Саме 2 серпня 1944 року нацисти в концтаборі Аушвіц-Біркенау (Освенцим) влаштували «Циганську ніч», знищивши понад 20 тисяч ромів. Остаточну кількість загиблих під час репресій не встановлено.

Загалом за роки Другої світової війни нацисти, здійснюючи расистську політику етноциду, вивезли з окупованих країн і замордували в концтаборах близько 500 тисяч ромів.

Фото: Микола Бурлуцький life.pravda.com.ua