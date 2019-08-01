ГПУ викликала на допит голову Державної судової адміністрації

Генеральна прокуратура України викликає голову Державної судової адміністрації Зеновія Холоднюка на допит на 9 серпня.

Повістку опублікували на сайті Генпрокуратури.

Як зазначається, Холоднюк відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 Кримінально-процесуального кодексу України повинен з’явитися 9 серпня об 11.00 до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України для проведення процесуальних дій як свідка у кримінальному провадженні №42014100020000046 від 25.02.2014.

Раніше для вручення підозр і слідчих дій у справі №42014100020000046 на 2 серпня до ГПУ було викликано голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, суддів ОАСК Євгена Аблова та Ігоря Погрібніченка, а також суддю Суворовського райсуду Одеси Івана Шепітка.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.