Голова Окружного адмінсуду каже, що прийде на допит у ГПУ

Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк повідомив, що прийде у п’ятницю на допит в Генеральну прокуратуру України.

Про це він написав у Facebook.

“Завтра разом з адвокатами, як і належить, о 14:00 прибуду до Генеральної прокуратури України”, - зазначив Вовк.

Він зауважив, що від слідчих дій не ховається і буде захищатися та доводити свою правоту.

“Цікаво, чи готовий директор НАБУ так само своєчасно прибути до Сарненського суду і відповідати перед законом щодо протоколу про корупцію? Чи ми знову, замість розгляду його справи, дивитимемося чергове Ситник-шоу для ЗМІ, як це вже було 26 липня?” - додав Вовк.

Як повідомляв Укрінформ, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки у приміщеннях Окружного адмінсуду Києва та Суворовського райсуду Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували ухвалення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України задля уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

Читайте також: Судді Окружного адмінсуду поскаржилися у ВРП на тиск

30 липня прессекретар генерального прокурора України Лариса Сарган повідомила про те, що ГПУ викликає 4 суддів, в тому числі й Павла Вовка, 2 серпня для вручення підозри та проведення допиту.