Прокуратура Криму взялася за суддів ВС, які скасували постанову Ради

Прокуратура АР Крим порушила кримінальну справу відносно суддів Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду за скасування постанови парламенту про звільнення Валерія Чорнобука за порушення присяги.

Про це Укрінформу повідомило джерело у прокуратурі.

“Прокуратура АР Крим порушила справу за фактом постановлення суддями Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду кримінального завідомо неправосудного рішення у справі про скасування постанови Верховної Ради щодо звільнення за порушення присяги судді апеляційного суду Дніпропетровської області Валерія Чорнобука”, - зазначив співрозмовник агентства.

Він уточнив, що судді ВС скасували постанову ВР через нібито порушення депутатами Регламенту, зокрема, недостатню кількості голосів для ухвалення рішення.

“Проте слідство встановило всіх депутатів, які перебували на засіданні та брали участь у голосуванні за звільнення судді Чорнобука”, - сказав співрозмовник.

У прокуратурі додали, що наразі готують постанову про визначення органу досудового розслідування у справі.

Як повідомлялося, 28 листопада 2018 року ВС скасував постанову Верховної Ради від 29 вересня 2016 року про звільнення Валерія Чорнобука з посади судді Апеляційного суду Дніпропетровської області. Відповідне рішення ухвалила колегія суддів під головуванням Михайла Смоковича.