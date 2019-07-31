У Латвії відкрився літній табір для дітей українських військових

Літній табір для дітей українських військовослужбовців відкрився 30 липня у латвійському місті Малта.

Про це повідомляє Посольство України в Латвії.

"Табір проходитиме до 2 серпня на базі середньої школи міста Малта під патронатом Національної гвардії та Міноборони Латвії. Для участі у таборі прибула група з 30 українських дітей у супроводі офіцерів Збройних сил України та Національної гвардії України. Більшість дітей - із сімей військовослужбовців, чиї батьки загинули в боях з на Сході України", - йдеться у повідомленні.

У м.Малта (Латвія) відкрився літній табір для дітей українських військовослужбовців / Фото: https://latvia.mfa.gov.ua

У відкритті програми літнього табору взяли участь посол України в Латвії Олександр Міщенко та міністр оборони - віцепрем’єр-міністр Латвії Артіс Пабрікс.

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Як поінформували у диппредставництві, латвійське оборонне відомство вже третій рік поспіль забезпечує прийом груп дітей з України на базі підрозділу Національної гвардії в різних регіонах Латвії.