У Латвії відкрився літній табір для дітей українських військових
Про це повідомляє Посольство України в Латвії.
"Табір проходитиме до 2 серпня на базі середньої школи міста Малта під патронатом Національної гвардії та Міноборони Латвії. Для участі у таборі прибула група з 30 українських дітей у супроводі офіцерів Збройних сил України та Національної гвардії України. Більшість дітей - із сімей військовослужбовців, чиї батьки загинули в боях з на Сході України", - йдеться у повідомленні.
У м.Малта (Латвія) відкрився літній табір для дітей українських військовослужбовців / Фото: https://latvia.mfa.gov.ua
У відкритті програми літнього табору взяли участь посол України в Латвії Олександр Міщенко та міністр оборони - віцепрем’єр-міністр Латвії Артіс Пабрікс.
Як поінформували у диппредставництві, латвійське оборонне відомство вже третій рік поспіль забезпечує прийом груп дітей з України на базі підрозділу Національної гвардії в різних регіонах Латвії.