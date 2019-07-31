Діти з Луганщини відпочили на Прикарпатті

Протягом двох тижнів 68 дітей із Луганської області відпочивали в лікувально-оздоровчому комплексі «Сокіл» у Галицькому районі Івано-Франківської області.

Як повідомляє пресслужба Луганської ОДА, це діти пільгових категорій із Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної та Попаснянського району

«Значна частина дітей не виїздила ніколи за межі Луганської області. Тому очікувано, що вони отримали неймовірне враження та позитивні емоції. Під час перебування у таборі на них чекала насичена та різноманітна програма. Кожна дитина мала змогу проявити свої таланти в танцях, вокалі, спорті чи театральному мистецтві», - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, найактивніших дітей було нагороджено почесними грамотами.