Провідні ІТ-компанії долучаться до розробки eZdorovya

"У найближчі роки вся система охорони здоров’я має працювати на основі електронних даних. Досвід і ідеї фахівців найбільших IT-компаній України допоможуть нам побудувати якісну та безпечну електронну систему охорони здоров’я для лікарів та пацієнтів", – зазначив виконувач обов'язків генерального директора ДП "Електронне здоров’я" Андрій Сучик.

Таким чином, провідні ІТ-спеціалісти надаватимуть професійну підтримку в оцінці можливостей підприємства "Електронне здоров’я" та долучатимуться до стратегічного планування розвитку електронної системи охорони здоров’я, надаватимуть консультації щодо архітектури та формування Big Data.

Електронна система охорони здоров’я – система, що дозволяє справедливо розподіляти кошти, забезпечує чесну оплату медзакладу і лікарю за медичні послуги для пацієнта, мінімізує можливість маніпуляції даними та корупційні ризики; це інструмент для забезпечення прозорості процесів в охороні здоров’я.

Державне підприємство "Електронне здоров’я" (eZdorovya) відповідає за забезпечення розробки електронної системи охорони здоров’я в Україні, її адміністрування, безпеку даних в системі та залучення прогресивного IT-сектору.

На сьогодні до системи приєдналися понад 28 млн пацієнтів; понад 24,5 тисяч лікарів; майже 11 тисяч фармацевтів; понад 2 тисячі медичних та понад тисячу аптечних закладів; 23 оператори МІС, які законтрактовані та підключені до Центральної бази даних електронної системи охорони здоров’я; виписано понад 4 мільйони електронних рецептів за програмою реімбурсації «Доступні ліки»; погашено понад 3 мільйони е-рецептів в аптеках.

У найближчих планах eZdorovya – запровадження електронних медичних записів в обсязі, а також розробка функціоналу для амбулаторної спеціалізованої та госпітальної медичної допомоги.