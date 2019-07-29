До політв'язня Карпюка не пропустили єдину за рік посилку з продуктами

До засудженого в РФ українського політв'язня Миколи Карпюка не пропустили посилку з продуктами.

Про це повідомив адвокат політв'язня Олексій Барановський, передає Громадське.

«Мій довіритель надіслав листа, в якому повідомив, що не отримав продуктову посилку вагою 27 кг, яку я йому відправив два тижні тому», — сказав захисник.

За його словами, формальним приводом стала надмірна вага, проте це спірне питання.

«Торік у Правила внутрішнього розпорядку виправних установ РФ був внесений ряд змін, одна з яких стосувалася граничної ваги посилок для ув'язнених. Ліміт у 20 кг, який діяв раніше, скасували», — пояснив адвокат.

Він розповів, що за погодженням з Карпюком підготував ​​27-кілограмову посилку, що складалася здебільшого з кави, сигарет і чорного шоколаду, при цьому, як наголосив адвокат, його підзахисний погоджував вагу бандеролі з керівництвом колонії.

«Однак згідно з поштовим трекером «адресат відмовився від отримання», адресат у цьому випадку — це Тюрма-2 — «Владимирский централ», де утримують Миколу Карпюка. У листі мій підзахисний прямо не говорить, чому тюремна установа не прийняла для нього посилку, вказуючи лише, що «у когось грудна «жаба» запалилася до втрати міри», — зазначив Барановський.

За його словами, відповідно до режиму відбування покарання Карпюку дозволена лише одна посилка на рік. Тож адвокат подав скаргу в Управління з відбування покарань у Володимирській області та прокуратуру, що наглядає за тюремними установами.

Водночас, за словами Барановського, це не єдина скарга на умови утримання, яку він чув від свого підзахисного. «Уже місяць він (Карпюк - ред.) знову не отримує газети за передплатою, в тому числі «Новую газету». Щодо цього я звернувся до Ради з прав людини при президентові РФ — до Андрія Бабушкіна», - зауважив адвокат.

За його словами, Бабушкін уже зателефонував з цього питання в регіональне тюремне відомство і є надія, що ситуація з пресою виправиться.

Крім того, додав Барановський, політв'язень скаржиться, що репертуар радіоточки, яка грає в його тюремному корпусі, викликає у нього суїцидальні думки.

«Помножте це все на невидачу газет, відмову в отриманні посилки й зрозумієте, що психологічний стан мого підзахисного зараз далеко не найкращий», — підсумував Барановський.

Він додав, що звернувся до начальника в'язниці з проханням змінити радіостанцію, яку змушені прослуховувати вдень ув'язнені.

Як відомо, 26 травня 2016 року суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років ув'язнення, а Станіслава Клиха до 20 років за звинуваченням у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

Фото: Цензор.нет