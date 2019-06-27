"Балух сидить на одному поверсі зі мною": Шумков написав активістці

Український політв'язень в Росії Олександр Шумков утримується в камері, розташованій на одному поверсі з камерою іншого політв'язня, Володимира Балуха, і обидва вони числяться «злісними порушниками».

Про це він написав латвійській активістці Тетяні Лазде, яка передала копію листа кореспонденту Укрінформу.

«Балух Володя сидить на одному поверсі зі мною. Нас містять в окремих камерах, ми злісні порушники. Новин в тюрмі у мене особливо немає, всі новини отримую з волі, в листах від рідних, друзів і просто людей, які співчувають. Так що чекаю новин», - пише Шумков.

Він зазначив, що переживає за Миколу Карпюка та Олега Сенцова: «У них найбільші терміни».

Шумков також дякує всім, хто співчуває, за підтримку.

Як повідомляв Укрінформ, ексохоронець народного депутата Дмитра Яроша херсонець Олександр Шумков зник наприкінці серпня 2017 року. Справу про його викрадення розслідувало Головне управління Нацполіції в області, а з 3 жовтня 2018 року підслідність визначена за Головним слідчим управлінням СБУ.

4 грудня 2018 року Севський суд Брянської області РФ засудив українського військовослужбовця Олександра Шумкова до чотирьох років ув'язнення. У вироку зазначалося, що Шумков з 17 листопада 2014 року до 23 серпня 2017 року брав участь в діяльності «Правого сектора», яка була «спрямовану проти інтересів Росії».

Сім'я Шумкова збирає гроші на адвоката для підготовки подачі скарги в Європейський суд з прав людини.

22 квітня Шумкова відвідала адвокат "Громадського вердикту" Ірина Бірюкова. Вона повідомила, що українця повторно відправили в ШІЗО на 14 діб - приводом для цього послужило те, що він зняв куртку, коли голився і вмивався в камері.

Правозахисники звернулися зі скаргою в Торжоцький міський суд у зв'язку з накладеними на Шумкова стягненнями. Також повідомлялося, що він був побитий співробітниками СІЗО-1 у Твері під час етапування в колонію, а потім і у виправній колонії-4 в Торжку.

Політв'язня Шумкова на пів року помістили в приміщення камерного типу.