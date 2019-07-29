Супрун прокоментувала можливість своєї відставки

"До того моменту, поки буде офіційно поданий кандидат на посаду прем'єр-міністра, який визначиться з кандидатурами в міністерства, ми продовжуємо працювати в міністерстві. Якщо залишимося - будемо далі працювати, якщо не залишимося - передамо всю роботу, яка була зроблена, плани, які далі мають бути реалізовані", - зазначила Супрун.

Вона наголосила, що охорона здоров'я має бути поза політикою незалежно від соціального чи матеріального статусу.

"Лікарі мають далі спокійно працювати і передавати один одному знання і роботу, яка буде зроблена. Тому спокійно чекаємо. Ми почули багато разів публічно, що це буде продовжуватися", - сказала Супрун.

У разі, якщо не увійде до наступного складу Кабміну, Супрун планує видати книгу про здоровий спосіб життя та залучати іноземні інвестиції в українську систему охорони здоров'я.

"Багато людей мене питають, чи буде видана книга щодо порад стосовно здорового способу життя. Я нещодавно заходила в книгарню "Є" і запитувала, чи є у них книжки про здоров'я. Немає. В Україні дуже мало книжок про здоров'я. Є кулінарні книги або для студентів-медиків, але немає загальних для людей. Тому, можливо, будемо займатися таким просвітництвом. І буду робити все можливе, щоб трансформація (системи охорони здоров'я - ред.) і далі відбувалася... і допомагати, щоб було більше інвестицій, так само іноземних, як і українських у нашу систему охорони здоров'я. Бо в нашій інфраструктурі все погано, а в держави немає багато коштів, щоб це робити", - сказала Супрун.