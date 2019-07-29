Дискримінація за віковою ознакою шкідлива для здоров’я — Супрун

Дискримінація за віковою ознакою шкідлива для здоров’я — Супрун

Укрінформ
Створення стереотипів та дискримінація окремих людей чи категорій людей за віковою ознакою — це ейджизм. І таке явище може негативно впливати на загальний стан здоров’я та сприяти розвитку серцево-судинних захворювань.

Допис на цю тему опублікувала на своїй сторінці у Facebook в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

"Його проявом (ейджизму - ред.) може бути упереджене ставлення, дискримінація або дії, що закріплюють стереотипи. Коли людину не беруть на роботу, бо їй 45+ — це ейджизм. Коли людину під час виконання посадових повноважень кличуть “хлопчиком/дівчинкою/молоденьким/молоденькою” — це також ейджизм. Дослідження свідчать, що дискримінація за віковою ознакою може негативно впливати на загальний стан здоров’я та сприяти розвитку серцево-судинних захворювань, артриту та депресії", - йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, у світі живуть близько 600 мільйонів людей старших за 60 років. До 2025 року людей такого віку стане вдвічі більше. А до 2050 — їхня кількість сягатиме близько 2 мільярдів. І переважна більшість людей похилого віку будуть мешкати в країнах, що розвиваються. Тобто з високою ймовірністю, пенсійні виплати не будуть на достатньо високому рівні, аби покривати всі потреби сучасної людини. І пенсіонерам доведеться працювати.

Більш того, є дані, які вказують, що люди літнього віку, які негативно сприймають старіння (в тому числі через вікову дискримінацію) живуть на 7,5 р. менше, ніж ті, що сприймають його позитивно.

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Водночас, зазначає Супрун, не лише люди похилого віку можуть бути жертвами ейджизму. Дискримінації може зазнавати молодь. Найбільш поширена форма — зневажливе ставлення на роботі, небажання або неготовність сприймати серйозно думку чи позицію молодого спеціаліста. Хоча ефективність і професійність не залежить від віку.

Допомогти у боротьбі з ейджизмом, вважає автор, може законодавство. Наприклад, у США, де рівень залучення людей, старших 65 років, високий, існує низка антидискримінаційних законів. Заборонено встановлювати обмеження при працевлаштуванні для людей старших 40 років. У Нідерландах проводять скринінг оголошень з вакансіями, аби запобігти дискримінації за віковою ознакою.

Але передусім треба викорінювати прояви ейджизму з повсякденної культури спілкування та роботи. І розпочинати варто з себе. Адже кожен може зробити свій внесок у руйнування стереотипів.

Важливо, щоб представники різних поколінь були відкриті до діалогу, ділилися досвідом та навичками. Здорове суспільство — це те, в якому готові чути одне одного і допомагати, наголошує Супрун.

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