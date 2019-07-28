Супрун закликала ретельно обирати ресурси про здоров’я

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун наголосила, що піклуватися про своє здоров’я також означає бути обізнаним, і порадила, якими ресурсами слід користуватися.

Про це урядовець написала у Facebook.

Супрун закликала українських громадян ретельно обирати ресурси, на яких вони чекають про здоров’я.

"До таких не входять ті, що: містять посилання на вигадані дослідження, або взагалі не мають посилань на докази, в яких висновки базуються на усталених традиціях чи практиках (“так лікувалися в давньому Китаї”), інформація апелює до емоцій (“одна таблетка, що вилікує рак”) або висвітлена однобоко, в тексті наявні упередження та помітні логічні помилки", - написала вона.

За її словами, слід намагатися знаходити та читати найновішу інформацію про здоров’я.

Супрун підкреслила, що найнижчий рівень мають окремі думки експертів (навіть якщо це професор😏), опис окремих випадків чи невеликі когортні дослідження. Найвищий — систематичні огляди та мета-аналізи. Вони є одними з найдостовірніших способів аналізу наукових даних.

Вона закликала не шукати порад в інтернеті і читати важливо лише на перевірених та правдивих ресурсах, а також вдосконалювати знання англійської мови, адже більшість авторитетних ресурсів публікують інформацію саме англійською, бо це мова сучасної науки.

"Універсальна порада для всіх — прокачувати знання про здоровий спосіб життя. І не лише читати про це, але й виконувати поради", - наголосила урядовець.

Вона нагадала, що в питаннях здоров’я головний порадник — ваш лікар.

Крім того, Супрун надала список ресурсів, де можна читати про здоров’я.

"Нас часто просять написати пост про те, що ми вже писали. Для того, щоб знаходити інформацію було зручніше — ми створили сайт, де зібрані та оновлюються усі наші дописи з фейсбуку. Зі зручним пошуком. Запам’ятовуйте, зберігайте та користуйтесь. Ось лінк", - написала вона.

Урядовець також опублікувала перелік ресурсів із достовірною науковою інформацією: Це офіційні сайти та ресурси міжнародних організацій, наукових інститутів, авторитетних університетів та баз із науковими статтями.

Вона порадила сторінку Міністерство охорони здоров'я України, а також як підписатися на розсилку здорової людини. "Зробіть це та отримуйте щотижня добірку корисної інформації про здоров'я. Підписатися легко — заповніть цю форму" - написала урядовець.

Супрун рекомендує сторінку Центр громадського здоров’я України та сайті: https://phc.org.ua/.

"За цим лінком - перелік саме українських лікарів та ресурсів, на які варто підписатися у фейсбуку", - зазначила вона.