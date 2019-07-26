Понад дві третини мешканців Донеччини уклали декларації з лікарями – ОДА

69% мешканців контрольованої урядом території Донецької області підписали декларації з лікарями.

Про це йшлося на засіданні колегії Донецької облдержадміністрації, на якій розглянули стан впровадження медичної реформи, повідомили в пресслужбі ОДА.

«Станом на 15 липня 2019 року в електронній системі eHealth зареєстровано 1 316 965 декларацій між пацієнтом та лікарем, що становить 69% населення території Донецької області, підконтрольної українській владі», - пролунало на засіданні.

Зазначено, що у рамках реформування первинного рівня надання медичної допомоги, у 2017 році усі 33 заклади охорони здоров’я первинного рівня змінили організаційно-правову форму (реорганізовані у комунальні некомерційні підприємства). Вони уклали прямі договори із Національною службою здоров’я України та розпочали реалізацію основного принципу медичної реформи «гроші йдуть за пацієнтом» шляхом підписання декларацій щодо вільного вибору лікаря в системі eHealth.