У ЄС від гепатиту помирає більше людей, ніж від СНІДу та туберкульозу

У країнах Євросоюзу щороку від проявів гепатиту гине більше людей, ніж від ВІЛ/СНІД та туберкульозу разом.

Про це заявив європейський комісар з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів Вітяніс Андрюкайтіс, інформує сайт Єврокомісії.

«Дуже сумно бачити, що велика кількість людей у ЄС все ще живуть з гепатитом B, якому можливо запобігти, з гепатитом С, який можна попередити і який піддається лікуванню. Цифри приголомшують – близько 4,7 мільйонів осіб хронічно інфіковані гепатитом В, 3,9 мільйонів – гепатитом С. І ми втрачаємо від цієї хвороби більше життів, ніж від ВІЛ/СНІД та туберкульозу разом. Така ситуація має бути змінена», - наголосив єврокомісар.

Він зазначив: як і з іншими захворюваннями, що передаються від людини до людини, вакцинація, тестування, рання діагностика, доступ до медичного нагляду можуть перервати розповсюдження гепатиту та врятувати життя людей.

«Моє послання є дуже простим: ми маємо зосередитися на профілактиці хвороби. У нашому розпорядженні є фантастичні засоби, аби рятувати життя, включаючи вакцини, які можуть запобігти обом формам гепатиту - В і С. Скористайтеся ними!» - закликав Андрюкайтіс.

Він підкреслив, що зусилля з профілактики гепатиту будуть ефективними за умови не лише наявності, а й доступності запобіжних заходів для більшості європейців.