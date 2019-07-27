Супрун не залишиться: у "Слузі народу" бачать на посаді міністра власника мережі "Борис"
Укрінформ
Голова виборчого штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко наголошує, що йому відома лише одна кандидатура на посаду міністра охорони здоров'я - це власник мережі клінік "Борис" Михайло Радуцький.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню "Лівий берег".
"Не чув про інші (кандидатури - ред.), окрім Михайла (Радуцького - ред.), - сказав Корнієнко.
На питання, чи у партії вмовляють Радуцького очолити відомство, він відповів: "Не те, щоб вмовляємо. У нього є своє бачення того, як краще реалізувати реформу. Можливо, він знайде необхідний формат".
Водночас голова виборчого штабу партії "Слуга народу" зазначив, що нинішня очільниця міністерства Уляна Супрун не збереже свою посаду.
Фото: Макс Левин