Кількість одержувачів субсидій може зрости на мільйон — Герус

Офіс Президента планує розширити кількість одержувачів субсидій - приблизно на один мільйон сімей.

Про це повідомив представник Президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

"Деякі домогосподарства, які мали б користуватися субсидіями, тому що вони бідні, втратили на них право. Ми аналізуємо, як можна змінити критерії для того, щоб люди, які дійсно потребують допомоги, змогли отримувати субсидії. За моїми оцінками, мова приблизно про додатковий один мільйон сімей, яким також може надаватися адресна допомога", - сказав Герус.

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Він додав, що до нього переважно входять пенсіонери, яким за 70 років, оскільки це незахищена категорія населення.

Як повідомляв Укрінформ, у держбюджеті на 2019 рік на субсидії закладено 55 млрд грн, з яких 12 млрд грн українці мають отримати "живими грошима". Старт монетизації субсидій було дано в березні 2019 року.