Данилюк розповів про зміни у структурі роботи СБУ

Команда нового президента готує пакет законопроектів, які повинні реформувати різні сфери управління держави, в тому числі й Службу безпеки України.

Про це розповів секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю на 24-му каналі.

За його словами, Служба безпеки історично вбудована у багато процесів держави, тому її реформування всі інші реформи абсолютно не матимуть сенсу.

Відтак, СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – контррозвідці. Також з відомства приберуть додаткові функції, непритаманні СБУ, зокрема економічну сферу та боротьбу з корупцією.

Він додав, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським.

"Зараз я створив групу, яка над ними працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. І чомусь його не підтримують наші експерти. Чому? Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.

Він додав, що до створення законопроектів мають бути залучені представники СБУ, а також українські та західні партнери.