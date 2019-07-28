Зеленський закликає предстоятелів церков до діалогу

“Вітаю всіх з Днем хрещення Київської Русі-України! Ця історична подія стала потужним стимулом до об'єднання прадавньої держави, її зміцнення і розвитку. Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє”, - написав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, 27-28 липня в Україні відбуваються урочистості з нагоди 1031-річчя хрещення Київської Руси-України.