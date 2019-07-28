Керівництво ГПУ ще не підписало підозри суддям Окружного адмінсуду - Горбатюк

Підозри суддям Окружного адмінсуду Києва має підписати керівництво Генпрокуратури. Але яким буде рішення - невідомо, каже керівник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

Підозри щодо суддів як документ мають бути підписані генеральним прокурором чи його заступником. "Зараза підозри направлені на підпис новому заступнику генерального прокурора Сергію Кізю (призначений 3 липня 2019 року - ред.). Такий у нас регламент. Ми цій людині вперше направляємо документи, тому наразі не знаємо, наскільки швидким буде розгляд та його результат", - зазначив Горбатюк.

При цьому він додав, що попередні заступники генпрокурора, які курували управління спецрозслідувань ГПУ, упродовж останнього року "жодної підозри на суддів не підписали, а ми підготували їх понад десять", зокрема щодо "майданівських справ".

Горбатюк також заявив про наміри провести обшуки не лише в приміщенні Окружного адмінсуду Києва, а й безпосередньо в кабінетах суддів. Однак, за його словами, частину цих обшуків не погодило керівництво ГПУ.

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ та співробітники управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщенні Окружного адміністративного суду Києва. Сергій Горбатюк і директор НАБУ Артем Ситник пояснили, що обшуки провели у зв'язку з підозрою втручання керівництва цього суду в роботу держорганів. Окружний адмінсуд Києва назвав обшуки "неправомірними" і що це "свідчать про спроби тиску на суддів".