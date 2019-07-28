До Києва з Константинополя привезли мощі Андрія Першозваного

Напередодні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України у Свято-Михайлівський Золотоверхий монастир делегація з Константинополя привезла частинку Древа Хреста Господнього, мощі святого апостола Андрія Першозваного та освячену воду з Влахерненської церкви Богородиці.

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

Зазначається, що чудотворні святині зустрів Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній разом з єпископатом, духовенством та вірянами.

Предстоятель Православної церкви України очолив молебень перед мощами, після якого у співслужінні єпископату звершив у соборі Всенічне бдіння.

Читайте також: ПЦУ проведе свою першу Українську Хресну ходу

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Синоду ПЦУ 24 червня було вирішено провести 27-28 липня 2019 року загальноцерковні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України: ввечері 27 липня – Всенічне бдіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва; вранці 28 липня – Божественну літургію у Малій (Теплій) Софії, хресний хід до пам’ятника св. рівноапостольному князю Володимиру та молебень.