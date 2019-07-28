До Києва з Константинополя привезли мощі Андрія Першозваного
Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.
Зазначається, що чудотворні святині зустрів Блаженнійший митрополит Київський і всієї України Епіфаній разом з єпископатом, духовенством та вірянами.
Предстоятель Православної церкви України очолив молебень перед мощами, після якого у співслужінні єпископату звершив у соборі Всенічне бдіння.
Як повідомляв Укрінформ, на засіданні Синоду ПЦУ 24 червня було вирішено провести 27-28 липня 2019 року загальноцерковні святкування 1031-ї річниці хрещення Руси-України: ввечері 27 липня – Всенічне бдіння у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва; вранці 28 липня – Божественну літургію у Малій (Теплій) Софії, хресний хід до пам’ятника св. рівноапостольному князю Володимиру та молебень.