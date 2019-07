Пацієнти з раком крові отримають безкоштовні ліки

МОЗ України закупило важливий препарат для лікування онкогематологічних захворювань з діючою речовиною аспарагіназа за кошти державного бюджету.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровя.

"Понад 4 тисячі флаконів препарату аспарагіназа німецького виробництва невдовзі будуть доступні в регіонах. Препарат використовують для лікування дорослих та дітей з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Ліків достатньо, щоб забезпечити майже всю заявлену потребу", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили що закуплений препарат аспарагіназа в рази ефективніший, аніж ліки, які закуповувалися раніше. У майже 92% випадках лікування рекомбінантною аспарагіназою настає ремісія, а вживання препарату протягом 2 років знижує ймовірність виникнення рецидиву до 98%.

Ефективність та безпечність застосування аспарагінази у дітей підтверджені клінічними дослідженнями, зауважується у повідомленні. Препарат схвалений та зареєстрований Комітетом з застосування лікарських засобів Європейського агентства з лікарських засобів (The European Medicines Agency's Committee for Medicinal Products for Human Use).

Також МОЗ оприлюднив накази про розподіл засобів для лікування онкогематологічних хворих та про розподіл препаратів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання.