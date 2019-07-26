Ветеран “Азову”, який напав на авто Порошенка, розповів про свої мотиви

Ветеран “Азову”, який напав на авто Порошенка, розповів про свої мотиви

Відео
Укрінформ
Ветеран полку “Азов” Микита Макєєв з позивним “Одіссей”, який біля будівлі ДБР застрибнув на автомобіль Петра Порошенка, начебто хотів передати йому неякісні бронежилети.

Про це Макєєв розповів у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

“Я родом із Санкт-Петербурга. У 2014 році приїхав воювати за незалежність України. Сьогодні, купивши чотири бронежилети, три з яких ми з товаришами прострелили на полігоні, ось так от просто і легко, я хотів один з них передати особисто Петру Олексійовичу. Він не прострелений. Я б хотів, щоб він надів його на себе або на свого синочка, який нібито воював в Краматорську і випробував його”, - заявив Макєєв.

Також він зазначив, що хотів “помститися Порошенкові за п'ять років принижень іноземних добровольців”.

Читайте також: У Києві "тітушки" напали на автомобіль Порошенка - Ар'єв

Як повідомляв Укрінформ, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на автомобіль Петра Порошенка за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-