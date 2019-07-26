Ветеран “Азову”, який напав на авто Порошенка, розповів про свої мотиви

Ветеран полку “Азов” Микита Макєєв з позивним “Одіссей”, який біля будівлі ДБР застрибнув на автомобіль Петра Порошенка, начебто хотів передати йому неякісні бронежилети.

Про це Макєєв розповів у відеозверненні, яке опублікував у Facebook.

“Я родом із Санкт-Петербурга. У 2014 році приїхав воювати за незалежність України. Сьогодні, купивши чотири бронежилети, три з яких ми з товаришами прострелили на полігоні, ось так от просто і легко, я хотів один з них передати особисто Петру Олексійовичу. Він не прострелений. Я б хотів, щоб він надів його на себе або на свого синочка, який нібито воював в Краматорську і випробував його”, - заявив Макєєв.

Також він зазначив, що хотів “помститися Порошенкові за п'ять років принижень іноземних добровольців”.

Як повідомляв Укрінформ, поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом нападу на автомобіль Петра Порошенка за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до чотирьох років позбавлення волі.