Під будівлею ДБР після допиту Порошенка сталися сутички
Про це повідомив у Twitter народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Володимир Ар'єв.
"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги", - написав він.
За словами Ар'єва, за молодиками погналися кілька поліцейських, що забезпечували правопорядок під ДБР.
"Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю", - зазначив депутат.
Як повідомлялося, Порошенко прибув у четвер на допит до ДБР як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".
У той час, коли Порошенко перебував на допиті, під будівлею ДБР зібралося кілька молодих людей, які скандували "Ганьба!".
Фото: 24 канал