Під будівлею ДБР після допиту Порошенка сталися сутички

Про це повідомив у Twitter народний депутат Верховної Ради 8-го скликання Володимир Ар'єв.

"Тітушки щойно напали на автомобіль Порошенка на виході з ДБР, вчинили бійку з охороною і втекли в бік площі Перемоги", - написав він.

За словами Ар'єва, за молодиками погналися кілька поліцейських, що забезпечували правопорядок під ДБР.

"Троє-четверо класичних тітушок-спортсменів. Часи регіоналів повертаються з шаленою швидкістю", - зазначив депутат.

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Як повідомлялося, Порошенко прибув у четвер на допит до ДБР як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків, відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

У той час, коли Порошенко перебував на допиті, під будівлею ДБР зібралося кілька молодих людей, які скандували "Ганьба!".

Фото: 24 канал