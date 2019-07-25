Порошенко розповів про візит до ДБР

П'ятий Президент України Петро Порошенко заявив, що ні він, ні його представники не отримували жодного документа щодо запрошення від Державного бюро розслідувань.

Про це він заявив під час відвідин ДБР, де 25 липня мав відбутися його допит, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Незважаючи на те, що ні я, ні мої представники жодного разу не отримували жодного документа, жодного запрошення, ми спілкуємося виключно з Telegram-каналом пана Портнова, який у нас є представником ДБР. Незважаючи на те, що сьогодні була міжнародна зустріч, призначена на 15 годину, я вимушений був перенести зустріч і реагувати на ті інсинуації, які запускають і пан Портнов, і окремі представники ДБР, і сьогодні з’явитися сюди, для того, щоб повністю спростувати потуги Портнова і його поплічників з РФ дискредитувати Україну", - сказав Порошенко.

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Як повідомляв Укрінформ, п’ятий президент Петро Порошенко був викликаний на допит у ДБР на 17 липня як свідок у кримінальному провадженні щодо можливого ухилення від сплати податків та відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальському".

Однак адвокат Порошенка Ігор Головань направив у ДБР документ, у якому вказав, що його клієнт не отримував раніше жодних повідомлень про виклик на допит і не зможе з'явитися у відомство 17 липня у зв'язку з тим, що він займається передвиборчою кампанією і перебуває за межами Києва.

22 липня директор ДБР Роман Труба повідомив про повторний виклик Порошенка на допит 25 липня. Втім, Порошенко прийшов на допит в Державне бюро розслідувань 24 липня.