З початку року Польща видала українцям майже 600 студентських віз

З 1 січня по 20 липня цього року консульства Польщі в Україні видали українцям 594 студентські візи для навчання в РП.

Про це йдеться у відповіді МЗС Польщі на запит Укрінформу.

“Громадянам України, які не є власниками Карти поляка, польські дипломатичні установи в Україні в період з 1 січня по 20 липня видали 594 візи для здійснення навчання першого та другого рівнів, на магістерських програмах, чи для здобуття наукових ступенів”, - інформує МЗС Польщі.

Водночас у польському зовнішньополітичному відомстві зауважили, що “переважна більшість” громадян України, які їдуть навчатися у польських вишах, отримують візи як власники Карти поляка, а в отриманій візі на підставі Карти поляка не вказується мета подорожі до Польщі. Відтак, складно однозначно сказати, скільки отримувачів віз на підставі Карти поляка їде до Польщі саме з метою навчання.

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Як відомо, з моменту започаткування у 2008 році видачі Польщею Карт поляка упродовж 10-ти років її отримали майже 102 тис. громадян України.

За даними міністерства науки і вищої освіти Польщі, станом на 2018 рік у польських вишах навчалося загалом 37 тис. 830 студентів з України.