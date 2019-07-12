У Латвії хочуть легалізувати всіх українських заробітчан

"Латвія – надзвичайно дружня для нас країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут перебувають, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання щодо можливості легалізації українських заробітчан, які перебувають у Латвії нелегально", - сказав Міщенко.

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Як відомо, останніми роками кількість українських заробітчан, які приїжджають на роботу до Латвії зросла. На середину 2019 року тільки офіційно зареєстрованих українців в цій країні понад 8300.

Інтерв'ю з Надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці Олександром Міщенком читайте на сайті Укрінформу.