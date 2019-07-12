У Латвії хочуть легалізувати всіх українських заробітчан
Укрінформ
У Латвійській республіці йдуть переговори щодо можливої легалізації українських заробітчан, які перебувають у цій країні.
Про це розповів в інтерв’ю Укрінформу посол України в Латвії Олескандр Міщенко.
"Латвія – надзвичайно дружня для нас країна. Свідченням цього слід вважати те, що у нас немає проблем з українськими громадянами, які тут перебувають, працюють. Ми зараз опрацьовуємо питання щодо можливості легалізації українських заробітчан, які перебувають у Латвії нелегально", - сказав Міщенко.
Як відомо, останніми роками кількість українських заробітчан, які приїжджають на роботу до Латвії зросла. На середину 2019 року тільки офіційно зареєстрованих українців в цій країні понад 8300.
Інтерв'ю з Надзвичайним і повноважним послом України в Латвійській Республіці Олександром Міщенком читайте на сайті Укрінформу.