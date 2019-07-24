В Україні розширили перелік платних автомобільних номерів

В Україні розширили перелік платних автомобільних номерів

Укрінформ
Кабмін розширив перелік платних номерних знаків на автомобілі, які мають підвищений попит серед водіїв для уникнення корупційних ризиків, та встановив нові ціни.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У пояснювальній записці до проекту постанови зазначається, що наразі можливість автомобілістів офіційно купити номерний знак з бажаною комбінацією цифр обмежена. Зокрема, передбачена купівля лише 18 комбінацій з чотирьох однакових цифр поспіль (1111, 2222, 3333, 4444, 5555, 6666, 7777, 8888, 9999) і в межах від 0001 до 0009. Інші номери видаються за звичайною ціною у простій послідовності.

"Така ситуація створює умови для корупційних проявів, пов'язаних з наданням привілей у видачі номерних знаків, на які є підвищений попит, але які не входять до зазначеного переліку номерних знаків", - йдеться в документі.

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Згідно з рішенням, Кабмін розширив перелік платних номерних знаків на автомобіль, які мають підвищену пропозицію, і встановив ціни на них.

Зокрема, за номерний знак із чотирьох однакових цифр тепер потрібно буде заплатити 30 тис. грн, за послідовність у межах від 0001 до 0009 - 30 тис. грн, за знак із чотирьох цифр, три з яких поспіль однакові - 10 тис грн, із чотирьох цифр із двома парами однакових - також 10 тис. грн.

Крім того, за номерні знаки з послідовністю 0123 або 1234 - 8 тис. грн, за знак із чотирьох цифр, три з яких однакові, але не підряд - 4 тис. грн, а за знак із чотирьох цифр, де перша і третя, а також друга і четверта, або перша і четверта, або друга і третя однакові - 4 тис. грн.

Також зазначається, що видача або заміна всіх зазначених номерів із переліку для легкових автомобілів, які належать органам державної влади, коштуватиме 300 грн.

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