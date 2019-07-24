Під посольством РФ у Києві пройшла акція ЛГБТ-активістів
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Близько 20 активістів тримали у руках плакати з написами "Хто наступний?", "Зупинимо ненависть", "Stop hate", "Yelena Gregoryeva is killed by your system", "Investigate the crimes", "Ніхто не має мовчати", а також скандували "STOP HATE, STOP CRIMES".
Учасники акції вшанували хвилиною мовчання загиблу активістку та членів ЛГБТ-спільноти, які стали жертвами ресурсу "Пила". Цей ресурс, за словами учасників акції, збирав дані про правозахисників з метою фізичних та інших переслідувань.
Один з фігурантів ресурсу розповів свою історію про те, як він був змушений втекти з Росії в Україну через півроку погроз та переслідувань.
Акція під посольством РФ / Фото: Генадій Мінченко, Укріфнорм
Акція тривала близько 20 хвилин. Вона була присвячена пам'яті Олени Григорьєвої, яка виходила на проукраїнські акції у Росії на підтримку кримських татар та політв'язнів, а також боролася за права жінок та ЛГБТ-суспільства. Жінку було жорстоко вбито у Санкт-Петербурзі.
Insight LGBTQ NGO - українська громадська організація, яка надає підтримку та допомогу ЛГБТ-спільноті, а також займається правозахисною та просвітницькою діяльністю.