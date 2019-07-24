Берлін вимагає ретельного розслідування убивства російської активістки Григор’євої

Німецький уряд стурбований жорстоким убивством у Санкт-Петербурзі активістки Олени Григор’євої та вимагає всебічного його розслідування.

Про це заявив у середу на брифінгу в Берліні представник Міністерства закордонних справ ФРН Крістоф Бургер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже стурбовані у зв’язку з обставинами її смерті… Ми очікуємо прозорого, без "провалів", розслідування обставин смерті, яке відповідатиме стандартам правової держави. Росія має гарантувати, що слідство буде проведено по всіх напрямках. Особливо ми очікуємо, що Росія встановить, чи не пов’язана загибель Григор’євої з її діяльністю із захисту прав ЛГБТ-спільноти", - заявив Бургер.

Дипломат нагадав, що як провідна захисниця прав ЛГБТ Григор’єва неодноразово отримувала погрози та ставала об’єктом проявів ненависті.

Як повідомлялося, у Санкт-Петербурзі ввечері у неділю, 21 липня, знайшли мертвою російську опозиційну активістку Олену Григор'єву.

Григор'єва постійно брала участь у мітингах та одиночних пікетах, відстоювала права ЛГБТ, кримських татар, політв’язнів, Зокрема, у травні цього року вона проводила пікет з вимогою звільнення незаконно ув’язненого в Росії журналіста Укрінформу Романа Сущенка.