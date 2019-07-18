У НАЗК розгорівся скандал після наради з Президентом

Троє з п'яти членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) обурені неучастю свого керівника Олександра Мангула у засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики при Президентові України.

Про це написала у Facebook ексголова НАЗК Наталія Корчак.

"Члени Національного агентства з питань запобігання корупції ( НАЗК) Наталія Корчак, Станіслав Патюк та Олександр Скопич звернулися з вимогою зібрати позачергове засідання Національного агентства для обговорення відсутності голови НАЗК на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики. Отримавши формальну відмову, члени НАЗК підписали відкритий лист-звернення до голови НАЗК Олександра Мангула", - розповіла вона.

У листі члени НАЗК нагадують, що відповідно до закону "Про запобігання корупції", і до прийняття будь-якого нового закону, Національне агентство є, і поки що лишається, колегіальним органом, до складу якого входить п’ять членів. Відтак, наголошується у листі, відмова представляти Національне агентство на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики та працювати спільно з представниками Національної ради є особистою точкою зору та особистим рішенням Голови НАЗК, про що членам стало відомо з прямої трансляції засідання Національної ради в ЗМІ.

На переконання членів НАЗК, втаємничений формат роботи деяких представників НАЗК на чолі з головою органу – абсолютно неприпустимий.

"Проведення робочих зустрічей в Офісі Президента України та взяття Національним агентством певних зобов’язань щонайменше має бути попередньо обговорено з усіма членами Національного агентства, з подальшим включенням до складу учасників таких робочих зустрічей уповноважених осіб від всіх департаментів органу", - наголошують члени НАЗК.

Вони висловили свою незгоду з такими діями голови НАЗК.

Як повідомлялося, Мангул не з'явився у четвер на засіданні Нацради питань антикорупційної політики при Президентові України. Про його відсутність повідомив заступник голови Офісу Президента Руслан Рябошапка.