На Банковій заявляють, що за два місяці в НАЗК може з'явитися новий керівник

Заступник керівника Офісу Президента Руслан Рябошапка розраховує, що вже за два місяці у Національного агентства з питань запобігання корупції з'явиться новий голова.

Про це він заявив під час засідання Національної ради з питань антикорупційної політики, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що через два місяці точно в нас буде інший голова Національного агентства з питань запобігання корупції", - сказав Рябошапка.

Він також нагадав, що законопроєкт щодо реформування НАЗК вже розроблений й чекає на початок роботи нового парламенту.

Водночас заступник керівника ОП проінформував, що нинішній голова Олександр Мангул не прийшов на засідання Нацради з питань антикорупційної політики, про що написав відповідного листа.