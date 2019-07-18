Зеленський надав українське громадянство 9 іноземцям

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким прийняв до громадянства України 9 іноземців.

Відповідний указ №526/2019 розміщено на сайті глави держави.

Так, Президент постановив прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства становить державний інтерес для України:

- Алєксєєвича Сергія Івановича, 1994 року народження, уродженця Республіки Білорусь (проживає у місті Хмельницькому);

- Гібадуліна Станіслава Іосіфа, 1990 року народження, уродженця Республіки Молдова (проживає у Київській області);

- Гноєвого Сергія Володимировича, 1979 року народження, уродженця Російської Федерації (проживає у Київській області);

- Канделакі Нугзара, 1959 року народження, уродженця Грузії (проживає у місті Івано-Франківську);

- Ковніренка Андрія Петровича, 1987 року народження, уродженця Російської Федерації (проживає у місті Києві);

- Макєєва Нікіту Вікторовича, 1984 року народження, уродженця РФ (проживає у Київській області);

- Прохорова Дениса Олександровича, 1995 року народження, уродженця Республіки Білорусь (проживає у місті Києві).

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Крім того, прийнято до громадянства України як осіб, які мають визначні заслуги перед Україною: Сівохіна Олексія Сергійовича, 1979 року народження, уродженця Російської Федерації (проживає у Київській області) та Фоміна Дмитра Олексійовича, 1971 року народження, уродженця Російської Федерації. (проживає у Києві).