Нацрада позапланово перевірить канал "Наш" Мураєва

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову виїзну перевірку телеканалу "Максі-ТВ" (ТОВ “Наша Прага”), на базі якого мовить телеканал "Наш".

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 18 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Нацрада під час моніторингу мовлення телеканалу зафіксувала порушення законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про рекламу". Так, 28-29 червня телеканал транслював рекламу "Опозиція. Вмикай телеканал "Україна". Тигран Мартиросян", що мала безперервну тривалість 3 год. 28 хв. Відповідно до норм чинного законодавства, блок реклами має відокремлюватися на початку і наприкінці, чого не зробив мовник.

Окрім того, частка реклами протягом години фактичного мовлення телеканалу "Максі-ТВ" перевищила 15%, стверджують у Нацраді. Зокрема з 22:00 до 23:00 і з 23:00 до 24:00 28 червня та з 00:00 до 01:00 29 червня частка реклами в ефірі ліцензіата становила 100 %, а з 01:00 до 02:00 29 червня – 43%. Це є порушенням частини першої статті 13 закону "Про рекламу".

Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада новий інформаційний телеканал "Наш" вийшов в ефір на базі каналу "Максі-ТВ (Maxxi TV)" (ТОВ "Наша Прага"). Його власником є батько народного депутата Євгена Мураєва — Володимир Мураєв.