Нацрада позапланово перевірить канал "Наш" Мураєва
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 18 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
Нацрада під час моніторингу мовлення телеканалу зафіксувала порушення законів "Про телебачення і радіомовлення" та "Про рекламу". Так, 28-29 червня телеканал транслював рекламу "Опозиція. Вмикай телеканал "Україна". Тигран Мартиросян", що мала безперервну тривалість 3 год. 28 хв. Відповідно до норм чинного законодавства, блок реклами має відокремлюватися на початку і наприкінці, чого не зробив мовник.
Окрім того, частка реклами протягом години фактичного мовлення телеканалу "Максі-ТВ" перевищила 15%, стверджують у Нацраді. Зокрема з 22:00 до 23:00 і з 23:00 до 24:00 28 червня та з 00:00 до 01:00 29 червня частка реклами в ефірі ліцензіата становила 100 %, а з 01:00 до 02:00 29 червня – 43%. Це є порушенням частини першої статті 13 закону "Про рекламу".
Як повідомляв Укрінформ, 7 листопада новий інформаційний телеканал "Наш" вийшов в ефір на базі каналу "Максі-ТВ (Maxxi TV)" (ТОВ "Наша Прага"). Його власником є батько народного депутата Євгена Мураєва — Володимир Мураєв.