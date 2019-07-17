Абітурієнти з окупованих Криму і Донбасу можуть вступати без паспорта, атестата і ЗНО

Вступники з не підконтрольних уряду територій Донецької, Луганської областей, територій вздовж “лінії розмежування” та Криму можуть вступати до українських закладів вищої освіти за спрощеною системою через Освітні центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”.

Про це поінформувала Ірина Кравчук, в. о. начальника відділу організаційного забезпечення та контролю Головного управління Директорату вищої освіти Міністерства освіти і науки України, під час під час прессніданку у Старобільську Луганської області, повідомили Укрінформу в ГО «Фонд «Відкрита політика», яке було організатором прессніданку спільно з МОН.

«Вступники з не підконтрольних уряду України територій Донецької, Луганської областей, територій вздовж “лінії розмежування” та Криму можуть вступати до українських закладів вищої освіти за спрощеною системою через Освітні Центри “Донбас-Україна” та “Крим-Україна”. Робота Центрів розпочалася 3 червня і триватиме до 27 вересня. Перелік Освітніх Центрів є на сайті Міністерства освіти і науки України, а також на сайті Доступна освіта», - зазначила Кравчук.

Вона уточнила, що абітурієнти, які проживають на непідконтрольних територіях, можуть вступати через ці освітні центри як без паспорта, атестата та ЗНО, так і з відповідними документами.

“Водночас, якщо абітурієнт усе ж має результати ЗНО чи український атестат, він теж може скористатися спрощеною процедурою і вступити через освітні центри. Важливо також, що прізвище кожного вступника з окупованих територій обов’язково зашифровується”, - наголосила представниця МНО.

Читайте також: До вишів уже подали понад 900 тисяч заяв

Під час прессніданку повідомили, що вступ на бюджет на бакалавра (магістра медичного, ветеринарного чи фармацевтичного спрямування) відбуватиметься:

1. Прийом документів – до 18-ї год. 22 липня.

2. Вступні іспити – до 25 липня.

3. Зарахування – до 12-ї год. 1 серпня.

Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 11-ти класів:

1. Прийом документів – до 18-ї год. 29 липня.

2. Вступні іспити – до 28 липня.

3. Зарахування – до 12-ї год. 6 серпня.

Вступ на бюджет на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів

1. Прийом документів – завершився 13 липня.

2. Вступні іспити – до 21 липня.

3. Зарахування – до 18-ї год. 29 липня.

Як підкреслила в. о. начальника відділу організаційного забезпечення та контролю Головного управління Директорату вищої освіти МОН, навіть якщо вступники не мають можливості подати в зазначені терміни документи про зарахування, то у них є можливість вступити на контракт до 26 вересня, а після зарахування написати заяву про переведення на бюджетну форму.

Фото Ірини Мацай