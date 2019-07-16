До вишів уже подали понад 900 тисяч заяв

Так, станом на 16 липня вступники подали до університетів 939 323 заяви, з яких 614 709 заяв - в електронній формі, 324 614 заяв - в паперовій формі.

Зокрема на освітній рівень бакалавра в ЄДЕБО зареєстровано 543 318 заяв в електронній формі, 58 610 - в паперовій.

У магістратуру вступники подали 39 551 заяву в електронній формі, 91 637 заяв - в паперовій формі.

Як повідомляв Укрінформ, вступна кампанія у заклади вищої освіти стартувала з 1 липня, абітурієнти, які вступають за сертифікатами ЗНО, мають змогу подати електронні заяви до університетів через систему ЄДЕБО. В цьому році вступники можуть подати 7 заяв на 4 спеціальності. Прийом електронних заяв триватиме до 22 липня, 26 липня відбудеться оприлюднення рейтингового списку вступників на бюджетну форму навчання, до 31 липня - виконання вступниками вимог до зарахування. Зарахування на бюджетні місця - до 1 серпня. Зарахування на контрактну форму навчання триватиме до 30 вересня.