Вступна кампанія: абітурієнти вже подали понад пів мільйона заяв

"За два тижні вступної кампанії 2019 створено і активовано понад 154 тис. електронних кабінетів, через які подано понад 500 тис. електронних заяв", - йдеться у повідомленні.

Також за кількістю поданих заяв сформовано рейтинг університетів, які найчастіше обирають вступники. На першому місці Київський національний університет ім. Т. Шевченка - 19 958 заяв. На другому місці Львівський національний університет ім. Франка - 18 954 заяви. На третьому місці Київський національний торговельно-економічний університет - 17 503 заяви. На четвертому місці Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" - 16 445 заяв. На п'ятому місці Національний університет "Львівська політехніка" - 15 012 заяв.

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Як повідомляв Укрінформ, вступна кампанія у заклади вищої освіти стартувала з 1 липня.