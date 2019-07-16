НСЖУ вважає упередженим висвітлення справи Марківа в італійських ЗМІ

Національна спілка журналістів України поділяє громадське обурення суворим вироком, винесеним українському військовослужбовцю Віталію Марківу, якого італійський суд визнав винним у вбивстві на Донбасі фоторепортера Андреа Рокеллі.

Про це йдеться у заяві НСЖУ, що є у розпорядженні Укрінформу.

В НСЖУ зауважують, що зрозуміло, чому суд над українським військовослужбовцем опинився в центрі уваги італійської преси. Проте, за підсумками консультації з Надвичайним і Повноважним Послом України в Італії Євгеном Перелигіним, керівництво Національної спілки журналістів України заявляє, що висвітлення процесу над Марківим в італійських медіа було упередженим. “Наприклад, у провідних газетах вийшли публікації із заголовками, де українця ображають, називають «кіллером», хоча вирок стосовно нього не набув чинності”, - йдеться у повідомленні.

Разом з тим в НСЖУ переконані, що в будь-яких ситуаціях, а особливо – під час висвітлення чутливих і конфліктних тем, - журналіст повинен залишатися об’єктивним і подавати всебічну інформацію. Тому НСЖУ готує звернення до Національної федерації преси Італії (FNSI), яка виступила однією зі сторін процесу, щодо обставин розгляду справи і висвітлення її перебігу італійськими журналістами.

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Також в НСЖУ закликають Міністерство закордонних справ, Міністерство юстиції, Генеральну прокуратуру, Національну поліцію зробити все можливе для оскарження вироку і повернення Віталія Марківа додому. Та зауважують, що “правоохоронні органи України мають продемонструвати італійській стороні свою здатність не лише робити гучні заяви, а й професійно проводити належне розслідування”.

Водночас в НСЖУ наголошують, що “пряма відповідальність за трагедію, що призвела до загибелі Андреа Рокеллі, лежить на Російській Федерації – країні-агресорі, яка розв’язала війну на сході України. Збройна агресія спричинила окупацію частини Донбасу, тисячі жертв серед мирних громадян і змусила залишити домівки сотні тисяч переселенців. Про ці наслідки та про їх причини також повинна знати аудиторія іноземних ЗМІ”.

Як повідомлялося, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Віталій Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.

Фото: RFE/RL