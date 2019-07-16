Суд відкрив справу за позовом Філарета щодо ліквідації УПЦ КП

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Української Православної Церкви Київського Патріархату до Мінкульту щодо скасування наказу про втрату чинності статутом релігійної організації “Київська патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату”.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом Української Православної Церкви Київського Патріархату до Міністерства культури України щодо скасування наказу, в частині, де зазначено, що втратили чинність накази Міністерства про реєстрацію у новій редакції Статуту релігійної організації "Київська патріархія Української православної церкви Київського патріархату", а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що справа розглядатиметься в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) сторін та без проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

Суд нагадує, що разом із позовною заявою було подане клопотання про забезпечення позову, де позивач просив негайно зупинити дію оскаржуваного наказу в частині втрати чинності наказів Міністерства про статути УПЦ КП.

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Як повідомляє суд, дану заяву залишили без задоволення, оскільки, позивачем не доведені та документально не підтверджені обставини, які вказували би на очевидну небезпеку заподіянню шкоди його правам, свободам, інтересам та які б унеможливили їх захист без вжиття відповідних заходів до ухвалення рішення у справі. Окрім того, в матеріалах справи відсутні докази та підтвердження того, що невжиття заходів до забезпечення позову якимось чином може ускладнити чи зробити неможливим виконання рішення суду.

Як відомо, у позовній заяві УПЦ КП просить визнати протиправним та скасувати Наказ Міністерства культури України від 30 січня 2019 року у частині, де визнаються такими, що втратили чинність накази Мінкультури про нову редакцію статуту релігійної організації УПЦ КП.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня Почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.