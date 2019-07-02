УПЦ КП хоче судитися за поновлення свого статуту

“Відновлена” Філаретом “УПЦ КП” позивається до Мінкульту щодо скасування наказу про втрату чинності статутом релігійної організації “Київська патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату”

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Міністерства культури України щодо скасування наказу, в частині, де зазначено, що втратили чинність накази Міністерства про реєстрацію у новій редакції Статуту релігійної організації “Київська патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату”, а також про нову редакцію Статуту про управління УПЦ КП”, - ідеться в повідомленні.

Позивачем зазначено нині неіснуючу “Українську Православну Церкву Київського Патріархату”.

За повідомленням суду, позивач просить визнати протиправним та скасувати Наказ Міністерства культури України від 30 січня 2019 року у частині, а саме “визнати таким, що втратили чинність накази Міністерства культури України “Про реєстрацію статуту релігійної організації “Київська патріархія Української Православної Церкви Київського Патріархату” у новій редакції та “Про нову редакцію Статуту про управління Української Православної Церкви Київський Патріархат”.

Водночас, разом із позовною заявою було подане клопотання про забезпечення позову, де позивач просить негайно зупинити дію оскаржуваного наказу в частині втрати чинності наказів Міністерства про статути УПЦ КП.

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження та щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову.

Як повідомляв Укрінформ, колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що скликаний ним “помісний собор” 20 червня скасував рішення про ліквідацію УПЦ КП і відновив її діяльність.

У Києві в грудні 2018 року відбувся об'єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили ПЦУ та обрали її предстоятелем митрополита Епіфанія, який на той момент був намісником предстоятеля УПЦ КП Філарета. У ході Собору до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філаретом було підписано постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена церква отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Однак уже 14 травня Почесний патріарх Філарет оприлюднив звернення, в якому оголосив, що Київський патріархат продовжує існувати, а він сам залишається чинним патріархом.

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У свою чергу ПЦУ на засіданні Синоду 24 травня висловила повну підтримку предстоятелю, митрополиту Епіфанію.

29 травня предстоятель ПЦУ видав указ, згідно з яким документи від імені релігійного об’єднання "Українська православна церква Київського патріархату", видані після 30 січня 2019 року, є недійсними.

24 червня Священний синод Православної церкви України ухвалив рішення підпорядкувати ПЦУ усі парафії та монастирі Київського патріархату.