У справі Марківа працюють не тільки адвокати, а й дипломати - Пристайко

Офіційна влада України не втручалася у судовий процес над нацгвардійцем Віталієм Марківим, водночас італійській владі було багато разів пояснено, що ми не допустимо такого поводження з нашими людьми.

Про це заявив на брифінгу у вівторок, 16 липня, заступник керівника Офісу Президента України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Президент - ні попередній, ні теперішній, ні офіційні представники не втручалися в цю справу (Марківа. -Ред.). Безумовно, всім би хотілося висловитися, жахнути по мікрофону і розповісти все, що вони думають про такі справи. Разом з тим прошу не забувати, що судові справи - це доволі чутлива річ. Ми не хочемо давати зброю тим, хто скаже, що офіційна влада України втручалася, тисне і все інше... Але італійській владі, хоча вона теж знову ж таки офіційно не залучена - це незалежний суд, дай Бог, щоб у них був такий незалежний, як вони про це кажуть, пояснено багато разів, що ми не допустимо такого поводження з нашими людьми", - сказав Пристайко.

Він зазначив, що у справі нацгвардійця Марківа ведеться не тільки адвокатська робота, а й "дипломатична і вся інша". Водночас дипломат констатував, що існують ускладнюючі моменти, зокрема італійське громадянство Марківа.

"Тут є тонкі моменти, які складно пояснювати публічно, але які насправді дуже впливають на рішення конкретних судів. Повірте, що ми працюємо, ця ситуація відома Президенту і скоординовані дії з Міністерством закордонних справ і з іншими відомствами", - запевнив заступник керівника Офісу Президента України.

Як повідомлялося, італійський суд 12 липня оголосив вирок нацгвардійцю Віталію Марківу, засудивши його до 24 років ув’язнення.

Віталій Марків перебуває за ґратами з 30 червня 2017 року, коли його заарештували в аеропорту Болоньї. Його звинуватили у вбивстві за попередньою змовою з групою осіб італійського фотографа Андреа Роккеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Вони загинули внаслідок мінометного обстрілу 24 травня 2014 року біля підніжжя гори Карачун під Слов’янськом, на контрольованій тоді бойовиками території.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав несправедливим і ганебним рішення італійського суду про засудження нацгвардійця Марківа до 24 років ув'язнення. Він заявив, що це рішення буде оскаржене.

Президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ і Генпрокуратурі України терміново зайнятися питанням повернення на батьківщину нацгвардійця Марківа.