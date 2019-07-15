На кінохвилі: в Одесі проходить Х міжнародний кінофестиваль

Цими днями в Одесі - багато кіно, розваг та веселощів. Сонячна столиця перетворилася на великий знімальний майданчик світового кіно — тут проходить Одеський міжнародний кінофестиваль.

Що організатори й партнери заходу підготували для гостей та учасників — розкриваємо секрети ювілейного святкування.

Роками фестиваль об’єднує тисячі людей, розкриває нові емоції та почуття, допомагає віднайти нові сили та розправити крила, завдяки якісному інтелектуальному кіно світового рівня. Ювілейний ОМКФ відобразить як всю історію кінофестивалю за 10 років, так і всю потужну історію світового кінематографа. Генеральним партнером Фестивалю традиційно виступає АТ «ТАСКОМБАНК», який створив новий формат ТАС-банкінгу для комфорту й свободи його гостей і учасників.

Грандіозне святкування 10-річчя ОМКФ розпочалось 12 липня біля архітектурної перлини міста — Одеського національного академічного театру опери й балету — з найдовшого червоного хідника Європи. Ведучими церемонії відкриття стали телеведуча, акторка й журналістка Яніна Соколова, а також телеведучий Олег Панюта. До наймасштабнішої кіноподії літа приєдналися і спеціальні гості, кінопрофесіонали з усього світу та зірки шоу-бізнесу. А ввечері гості насолодилися французькою кінострічкою Ніколя Бедоса «Прекрасна епоха», яка й відкрила фестивальні кінопокази.

Гості та учасники Одеського кінофестивалю поринули в атмосферу ексклюзивних прем'єр найкращих закордонних та українських картин від світових режисерів, майстер-класів і тренінгів з корифеями світового кіномистецтва, унікального у своєму роді киноперформансу просто неба на Потьомкінських сходах, а також спеціальних показів та яскравих вечірок сезону з кінозірками.

ТАСКОМБАНК як генеральний партнер ОМКФ також підготував приємні сюрпризи для гостей. Цього року банк знову створив для гостей та учасників фестивалю простір безготівкових розрахунків. За допомогою однієї з кращих фестивальних карток країни – OIFF card від ТАСКОМБАНКУ й Mastercard — тут можна буде не лише швидко й безпечно розраховуватися, але й отримати знижки до 10% від партнерів за розрахунки в більш ніж 40 ресторанах міста та на фудкортах. Також серед усіх активних користувачів OIFF card ТАСКОМБАНК проведе розіграш новенького iPhone X — чим більше розрахунків, тим більше шансів отримати стильний гаджет.

Безкоштовно отримати й поповнити OIFF card можна на одному з головних майданчиків кінофестивалю — Фестивальній площі, — де ТАСКОМБАНК обладнав сучасну digital-зону й фотобокс, щоб кожен міг зберегти моменти найяскравішої події літа 2019.

«Спостерігаючи за еволюцією фестивалю, щороку помічаючи його злети й нові грані, ТАСКОМБАНК з гордістю, ось уже дев’ять років, залишається його незмінним генеральним партнером. Ми не тільки віримо, але й точно знаємо — кіномистецтво об’єднує серця, є тією стежкою, що веде до глибокого розуміння культури, та має силу змінити світ. Тут ми всі разом надихаємось на нові проєкти, щоб створювати нове майбутнє. Саме тому розвиток кінокультури вже давно посідає особливе місце в соціальній місії банку, як один з ключових аспектів розвитку й процвітання України», — підкреслив голова Правління ТАСКОМБАНКУ Андрій Комаріст.

Ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011 р.

Фото: ТАСКОМБАНК