Без параду: на сайті Президента з’явився указ про святкування Дня Незалежності

Президент Володимир Зеленський підписав указ про відзначення 28-ї річниці Незалежності України.

Відповідний указ №513/2019 датований 11 липня.

Президент, зокрема, доручив Кабінету міністрів розробити, затвердити та забезпечити виконання плану заходів із відзначення 28-ї річниці Незалежності України, передбачивши проведення офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України.

Також уряд повинен забезпечити проведення 24 серпня 2019 року, у День Незалежності України, урочистих заходів у місті Києві, інших населених пунктах з нагоди Дня Незалежності України за участю представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості.

Крім того, мають бути проведені церемонії покладання у місті Києві та інших населених пунктах квітів до пам’ятників і пам’ятних знаків, місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників операції об’єднаних сил, антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.

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Заплановані також тематичні наукові, науково-практичні конференції, круглі столи, інші інформаційно-освітні та патріотично-виховні заходи.

Водночас зазначається про необхідність сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на зміцнення національної єдності, консолідацію суспільства у справі розбудови держави, розвиток міжрегіональних зв’язків, поширення інформації і знань про Україну, утвердження її позитивного іміджу у світі.

Поміж іншого глава держави доручив Кабміну звернутися до релігійних організацій із пропозицією провести 24 серпня 2019 року молебні за Україну.

Міністерству закордонних справ доручено забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів із відзначення Дня Державного Прапора України та 28-ї річниці незалежності України.

У свою чергу Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки КМДА й обласні держадміністрації повинні вжити в межах компетенції заходів із забезпечення порядку, безпеки та прав громадян під час проведення святкових заходів.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення не проводити військовий парад на День Незалежності.