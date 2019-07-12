Зеленський помилував політв'язня Кремля Литвінова

Президент України Володимир Зеленський помилував політв'язня Кремля українця Сергія Литвінова, якого РФ передала Україні для відбування покарання.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов у Facebook.

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії. Фізичне звільнення відбудеться, коли документи прибудуть в колонію, це має відбутися найближчим часом.Тримаю ситуацію на контролі", - зазначив він.

У розміщеному у Facebook документі заступник міністра послався на указ Президента від 11 липня № 517/2019 "Про помилування". На сайті глави держави указ ще не опубліковано.

Як повідомлялося, Литвінов вже 4 місяці перебуває в колонії в Харкові після передачі з РФ. У Росії він відсидів 5 років у в’язниці - політв’язня засудили на 8,6 року за нібито розбій, хоча спочатку хотіли засудили на 25 років за вбивство неіснуючих насправді людей на Луганщині, коли Литвінов був у складі батальйону «Дніпро-1».