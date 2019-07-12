Зеленський помилував політв'язня Кремля Литвінова

Зеленський помилував політв'язня Кремля Литвінова

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський помилував політв'язня Кремля українця Сергія Литвінова, якого РФ передала Україні для відбування покарання.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов у Facebook.

"Підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії. Фізичне звільнення відбудеться, коли документи прибудуть в колонію, це має відбутися найближчим часом.Тримаю ситуацію на контролі", - зазначив він.

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У розміщеному у Facebook документі заступник міністра послався на указ Президента від 11 липня № 517/2019 "Про помилування". На сайті глави держави указ ще не опубліковано.

Як повідомлялося, Литвінов вже 4 місяці перебуває в колонії в Харкові після передачі з РФ. У Росії він відсидів 5 років у в’язниці - політв’язня засудили на 8,6 року за нібито розбій, хоча спочатку хотіли засудили на 25 років за вбивство неіснуючих насправді людей на Луганщині, коли Литвінов був у складі батальйону «Дніпро-1».

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