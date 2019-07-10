Клімкін про ситуацію з політв’язнем Літвіновим: Це юридичний маразм

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає "юридичним маразмом" ситуацію з українським політв’язнем Сергієм Літвіновим, якого в РФ засудили на 8,5 року колонії за сфабрикованими звинуваченнями і передали Україні для відбування покарання.

Про це Клімкін заявив в ефірі Громадського.

Глава МЗС визнав, що для української сторони це складна ситуація.

"Звичайно у тих, хто відповідає за юридичні аспекти, є в голові такі міркування: а якщо ми зараз щось не так зробимо, як ми будемо витягувати всіх інших (політв’язнів з Росії - ред.)", - зазначив він.

Водночас сам Клімкін вважає, що в цьому питанні має працювати "наша юридична логіка", тобто необхідне рішення суду щодо долі Літвінова.

Раніше координаторка "Медійної ініціативи за права людини" Марія Томак наголосила, що в разі звільнення Літвінова з харківської колонії Росія може звинуватити Україну в порушенні відповідної конвенції і припинити передавати інших українців, засуджених в РФ.

Як повідомлялося, Літвінов вже 4 місяці перебуває в колонії в Харкові після передачі з РФ. У Росії він відсидів 5 років у в’язниці — політв’язня засудили на 8 з половиною років за нібито розбій, хоча спочатку хотіли засудили на 25 років за вбивство неіснуючих насправді людей на Луганщині, коли Літвінов був у складі батальйону "Дніпро-1".

У Мін'юсті підтвердили, що "компетентні органи Росії" передали Літвінова Україні, проте інші деталі справи не розкрили.