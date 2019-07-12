На Банковій мітингують проти люстрації “чиновників з Майдану”

Під Офісом Президента мітингують проти внесеного Президентом Володимиром Зеленським проєкту закону про люстрацію високопосадовців, які обіймали посади із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, на мітингу зібралися близько 20 осіб.

Активісти тримають плакати “Люструй мене першого, я був на Майдані”.

Активісти зазначають, що не можна люструвати тих, хто прийшов з Майдану.

“Сьогодні люструють їх. Завтра - всіх хто стояв на Майдані? Післязавтра - всіх хто захищав Україну в АТО/ООС? Навіть не сумнівайтеся”, - зазначають активісти.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 липня запропонував запровадити люстрацію для Президента України, народних депутатів, Голови ВР, членів уряду, генерального прокурора, голови СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництва оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

12 липня Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про люстрацію високопосадовців, які обіймали посади із 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

Фото: Данііл Шамкін